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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - يناير - 2019 الساعة 10:19:56م
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مناقشة خطة الضرائب لعام 2019 بمحافظة صنعاء
[02/يناير/2019]
صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة جبران غوبر, خطة مكتب الضرائب للعام 2019.

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الضرائب بالمحافظة محمد الجفني ومدراء الإدارات المختصة, الصعوبات والتحديات التي واجهت سير العمل وسبل معالجتها.

وأكد الاجتماع اهمية تعزيز مستوى الأداء لتنمية الموارد سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .. مشدداً على أهمية رفع مستوى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط الممتنعين عن السداد.

وفي الاجتماع أكد الوكيل غوبر حرص قيادة المحافظة على تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل بما يضمن تنمية الموارد.

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