[02/يناير/2019]
صنعاء - سبأ :
وزعت لجنة سيد الشهداء العالمية مكتب اليمن "مؤسسة ام ابيها عليها السلام " اليوم بأمانة العاصمة ملابس وبطانيات وسلال غذائية ل400 مستفيدا من الفقراء والمحتاجين بالأمانة.
واوضح مدير مكتب لجنة سيد الشهداء تركي الحسيني ان التوزيع يستهدف المناطق الأشد فقراً والاكثر برودة في فصل الشتاء .. مبينا ان اللجنة ستواصل التوزيع في بقية المحافظات.
وأشار الى أن توزيع المساعدات يأتي في ظل غياب وتوقف كثير من المنظمات .. لافتا الى اهمية تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم المساعدات للمحتاجين والوقوف الى جانبهم في ظل الاوضاع الراهنة.
ودعا الحسيني المنظمات والتجار واهل الخير تقديم الدعم للفقراء من النازحين والمحتاجين ومد يد الخير والمساعدة لهم.
سبـأ