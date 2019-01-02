محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة الطيران المدني تختتم دورة في السكرتارية التنفيذية صنعاء - سبأ :

اختتمت بصنعاء اليوم الدورة التدريبية في السكرتارية التنفيذية وفقا لمعايير الجودة نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالتعاون مع معهد الجودة والتطوير المهني.



تعرف المشاركين في الدورة التي استمرت خمسة أيام، على الجوانب المتصلة بأعمال السكرتارية بشكل عام والفرز والتسجيل وإعداد وصياغة المحاضر وإصدار التعليميات والقرارات والتعاميم داخل وخارج الجهة.



كما هدفت الدورة إلى إكساب11 متدربا ومتدربة من موظفي الهيئة ووزارة النقل، مهارات حديثة في السكرتارية وإدارة المكاتب بأساليب حديثة.



وعبر المشاركين عن الشكر لقيادة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وحرصها على تدريب وتأهيل كوادر الهيئة فنيا ومهنيا بما يتواكب مع التطورات الحديثة في مجال الطيران المدني.



وفي الاختتام تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.

سبـأ [02/يناير/2019]سبـأ