محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بإب تكرم الإعلامي محمد مزاحم إب - سبأ :

كرمت السلطة المحلية بمحافظة إب بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني اليوم الإعلامي محمد مزاحم بالشهادات والهدايا العينية وذلك بالتزامن مع حملة 1 – 1 لدعم مرضى السرطان.



وفي التكريم أكد محافظ المحافظة عبدالواحد صلاح أهمية الخطاب الإعلامي البناء .. داعيا الإعلاميين التحلي بأخلاقية وقيم المهنة وعدم الإنجرار وراء الأصوات الساعية شق الصف الوطني.



ولفت إلى أهمية اضطلاع الإعلاميين والناشطين والحقوقيين بمسؤلياتهم في تسخير أقلامهم ووسائل الإعلام للدفاع عن الوطن ومساندة جهود الدولة في توفير الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار .



وهنأ محافظ إب الإعلامي مزاحم بهذا التكريم .. متمنيا له المزيد من النجاح.



فيما اعتبر مدير مكتب الإعلام بالمحافظة أمين البعداني والإعلامي المكرم مزاحم، هذا التكريم يجسد مكانة ودور الرسالة الإعلامية في أوساط المجتمع.



وأكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لمساندة السلطة المحلية في إدارة التنمية والموارد ومعالجة قضايا الخدمات وتعزيز عوامل الصمود والثبات في مواجهة العدوان .



تخلل الاحتفال مسرحية هادفة حول الإعلام وأثره وريبورتاج حول المكرم والذي بدأ مسيرته الإعلامية عام 2005م وقصيدة للشاعر عبدالقادر البناء وأناشيد لزهرات مدرسة الرسالة.



حضر الحفل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الوسطى مدير أمن المحافظة اللواء عبدالحافظ السقاف ووكلاء المحافظة صالح حاجب وفؤاد يحيى منصور والدكتور علي الزنم والدكتور أشرف المتوكل وحارث المليكي وعبدالرحمن الزكري وقاسم المساوى وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية .

سبـأ [02/يناير/2019]سبـأ