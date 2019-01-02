محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء المرحلة الثانية للحشد والتعبئة بمديرية الثورة بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

بدأت في مديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم، المرحلة الثانية من برنامج الحشد والتعبئة العامة لرفد الجبهات مع بداية العام 2019م.



وفي اللقاء الموسع الذي حضره عضو مجلس الشورى خالد المداني ووكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف، أشار وزير العدل القاضي احمد عقبات إلى أن تدشين مديرية الثورة لأنشطة الحشد والتعبئة يأتي في إطار حملة التعبئة العامة والزخم الكبير الذي تشهده مختلف مديريات أمانة العاصمة تزامنا مع العام الجديد 2019م.



وأكد استمرار صمود أبناء الشعب اليمني بعكس ما راهن عليه العدوان ومرتزقته، وأنهم رجال سلام وحكمة وإيمان.. لافتا إلى أن التاريخ خير شاهد على بطولات اليمنيين.



ودعا وزير العدل أبناء الشعب اليمني إلى تحمل المسؤولية في الدفاع عن الوطن والأرض والعرض ورفد الجبهات .



من جانبه أكد عضو مجلس الشورى المداني، على أهمية هذه اللقاءات لتعزيز العمل الميداني والحشد لرفد الجبهات .. مشدداً على ضرورة أن يكون الجميع جاهزين واستقبال العام الجديد بفعالية ونشاط أكثر في التعبئة والحشد.



ونوه بصمود الشعب اليمني خلال الأعوام الماضية وما تم تحقيقه من إنجازات وانتصارات عظيمة على كافة الأصعدة نتيجة ذلك الصمود وبسالة أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات .



فيما أكد وكيل الهيئة العامة للزكاة السقاف، ومدير مديرية الثورة محمد الدرواني، على أهمية استمرار النفير العام والتحشيد للجبهات.



ولفتا إلى أن المرحلة الثانية من التحشيد يأتي تأكيدا للدور الملقى على عاتق أبناء مديريات أمانة العاصمة في الدفاع عن الوطن.



وأشارا إلى أن هذه المرحلة تهدف أيضا إلى خلق وعي مجتمعي بأهمية مواجهة العدوان وتكثيف أعمال الحشد والتعبئة كضرورة ومسؤولية جماعية.



حضر اللقاء أعضاء المجلس المحلي والعقال والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية بمديرية الثورة.

سبـأ [02/يناير/2019]سبـأ