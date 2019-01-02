محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة حول صياغة الخبر الصحفي للإعلام القضائي صنعاء - سبأ :

اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية حول صياغة الخبر الصحفي، نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية القضائية بوزارة العدل.



هدفت الدورة في خمسة أيام إكساب 16 متدربا من كوادر السلطة القضائية فنون التحرير الصحفي وأساليب صياغة الخبر.



وفي الاختتام أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات أهمية الإعلام الذي يعتبر جبهة تواجه العدوان الأمريكي السعودي وتكشف زيفه وادعاءاته وتضليله للرأي العام.



ولفت إلى أهمية أن يكون الإعلام قوي يعتمد على أسس وبرامج وخطط مهنية مدروسة وفقا للسياسة العامة للحكومة والدولة بما يسهم في تنوير وتوعية المجتمع .. مبينا أهمية أن يتولى الإعلام اليمني مهمة فضح جرائم العدوان على اليمن وتبعات حصاره التي انعكست على اليمنيين في مختلف المجالات.



واعتبر القاضي عقبات انعقاد هذه الدورة للعاملين في السلطة القضائية، خطوة مهمة لتأهيل كوادر الإعلام القضائي وتعزيز دور أجهزة السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتسهيل مجراها لطالبيها من الجمهور "طالبي العدالة" بكل شفافية ووضوح.



وتطرق إلى دور الإعلام في توضيح الحقيقة للمجتمع والرأي العام بمسئولية ومصداقية .. داعيا وسائل الإعلام القضائي والإعلاميين إلى المساهمة في تغطية أحكام القضاء في قضايا الاختطاف والقتل بمسئولية وشفافية بما يحقق الهدف من العقوبة الرادعة التي قضت بها الأحكام القضائية لمن تحدثه نفسه بارتكاب ممثل هذه الجرائم.



وشدد وزير العدل على أهمية أن يكون القضاة عند مستوى المسئولية للبت في القضايا التي تحتاج إلى أحكام رادعة للحفاظ على الأمن المجتمعي وصون حقوق المواطنين وبما يسهم في تعزيز الثقة بين طالبي العدالة وأجهزة السلطة القضائية .



ولفت إلى أهمية دور الإعلام ومساندته التوعوية للقضايا التي تهم المجتمع، كما حدث في سرعة البت والتنفيذ في قضايا الاختطاف والاغتصاب والقتل والتي تعد قضية الطفلة آلاء الحميري مثالاً على ذلك .. مثمنا دور أجهزة السلطة القضائية في كشف ملابسات قضايا الاختطاف والاغتصاب والقتل بشكل سريع ومواكبة الإعلام لهذه القضايا بشفافية .



من جانبه أشار مدير العلاقات العامة والتوعية القضائية إسماعيل الموشكي إلى حرص الوزارة على تنظيم برامج تدريبية تلبي احتياجات العمل وتسهم في تطوير القدرات، خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



وبين أن تنظيم هذه الدورة وما يرافقها من أنشطة يأتي في إطار برامج وخطط وزارة العدل لتحديث آليات العمل، حيث نظمت الوزارة عبر الإدارة العامة للتدريب والتأهيل خلال الفترة السابقة أكثر من ست دورات تدريبية في مختلف المجالات .



وفي الاختتام الذي حضره نائب وزير العدل القاضي أحمد العُقيدة ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي، تم توزيع الشهادات على المتدربين.

سبـأ [02/يناير/2019]سبـأ