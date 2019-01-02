محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بريمه تنديدا بجرام العدوان واختراقاته لاتفاق السويد ريمة - سبأ:

نظم ابناء قبائل مديريتي بلاد الطعام والسلفية بمحافظة ريمة اليوم وقفة للتنديد بجرائم العدوان الامريكي السعودي واستمرار خروقاته لاتفاق السويد.





وفي الوقفة التي حضرها وكلاء المحافظة والقيادات المحلية والتنفيذية والإشرافية والمجتمعية القيت العديد من الكلمات أكدت الجهوزية التامة للوقوف خلف الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان .



كما أكدت الكلمات صمود وثبات كافة القبائل بوجه العدوان ومواصلة رفدها لجبهات العزة والكرامة بالرجال والمال حتى النصر وتحرير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.



واستنكرت الكلمات التصعيد العسكري والقصف المكثف لتحالف العدوان ومرتزقته في انتهاك واضح للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.



وحمل المشاركون في الوقفة قوى العدوان مسؤولية هذه الخروقات وما يترتب عليها من نتائج .

سبأ [02/يناير/2019]سبأ