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لقاءات تحضيرية للنكف القبلي بمديريتي ذي السفال والسياني بإب
[02/يناير/2019]
إب-سبأ:

ناقش اجتماع موسع بمديريتي ذي السفال والسياني محافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة علي بن علي النوعة، سبل تعزيز التحشيد لمواجهة العدوان، في إطار اللقاءات للتحضيرية للنكف القبلي للمديريتين المزمع إقامته السبت المقبل.


وفي الاجتماع الذي ضم قيادات ووجهاء وأعيان المديريتين .. أشاد الوكيل النوعة بمواقف أبناء مديريتي ذي السفال والسياني ودورهم الفاعل في تنظيم الفعاليات والوقفات المناهضة للعدوان .

وأكد أهمية أن يكون النكف أكبر من ذي قبل لإيصال رسالة بصمود الشعب اليمني، واستمرار التحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.

فيما أشار عضو مجلس الشورى محمد النوعة ومسئول الوحدة الثقافية حسام القطابري إلى أن محاولة العدوان إضعاف معنويات اليمنيين، فشلت بوعي وإرادة أبناء الشعب اليمني بمخططات العدوان وأهدافه التدميرية.

وحث الجميع على المشاركة الفاعلة والاحتشاد في النكف القبلي السبت القادم.

إلى ذلك ناقش إجتماع بمكتبي الأوقاف والإرشاد بالمديريتين الدور الذي يضطلع به العلماء والخطباء في فضح جرائم العدوان والمشاركة الفاعلة في تعزيز الصمود المجتمعي.

واستعرض الإجتماع بحضور عضو مجلس الشورى محمد النوعة ومدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة عبدالرحمن النزيلي ومدير مديرية ذي السفال أحمد عبدالمغني، دور العلماء والخطباء والمرشدين في التحشيد للنكف القبلي لمواجهة العدوان.

سبأ
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