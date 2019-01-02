محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة ومحافظ ذمار يتفقدان مستوى الخدمات بهيئة مستشفى ذمار العام ذمار-سبأ:

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل ومحافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم مستوى الخدمات الطبية بهيئة مستشفى ذمار العام.



وخلال الزيارة التي رافقهما فيها رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور علي صلاح .. أكد الوزير المتوكل أهمية الارتقاء بأداء القطاع الصحي والعمل على تلبية تطلعات المجتمع والتخفيف من معاناته.



وأشار إلى أن الزيارة تأتي للاطلاع على الأوضاع الصحية بالمحافظات جراء العدوان والحصار والجهود التي تبذل في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات في المستشفيات الحكومية العامة أو في المنشآت الطبية الخاصة ومدى توفر التجهيزات والاهتمام بالكادر الطبي.



ولفت إلى سعي الوزارة لأن يكون 2019عاما صحيا بامتياز .. مشددا على أهمية تكاتف جهود الجميع للارتقاء بالعمل المؤسسي وإنجاح دور القطاع الصحي.



وأشاد بجهود محافظ ذمار في متابعة القطاع الصحي والعمل على الارتقاء بمستوى خدماته بالمحافظة.



وكان المحافظ المقدشي أشاد بجهود الهيئة في خدمة المجتمع والتخفيف من معاناته .. مؤكدا أهمية تضافر الجهود للارتقاء بخدمات الهيئة والقطاع الصحي بصورة عامة وتوفير احتياجاته من النفقات التشغيلية والأدوية والمستلزمات الطبية.



وأشار إلى أن هيئة مستشفى ذمار العام استقبلت خلال العام الماضي آلاف الجرحى وقدمت خدمات طبية فوق طاقتها الاستيعابية رغم شحة الإمكانيات.



فيما قدم نائب رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الحداء شرحا عن مستوى الخدمات والجهود التي تبذل لتحسينها وأهم الاحتياجات والصعوبات وسبل معالجتها.



إلى ذلك دشن وزير الصحة العامة والسكان النزول الميداني إلى المحافظات بزيارة المستشفيات الخاصة والاطلاع على مدى التزامها بتعاميم الوزارة بشأن مستوى الخدمات وتخفيض الأسعار.



حيث تفقد الوزير المتوكل والمحافظ المقدشي ومعهما رئيس دائرة الخدمات برئاسة الجمهورية عبدالمحسن الطاووس ومشرف المحافظة فاضل الشرقي، مستوى الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الخاصة بمدينة ذمار، ومدى الإلتزام بتعاميم الوزارة بشان تخفيض أسعار الخدمات الطبية والتشخيصية والأدوية.



وخلال الزيارة تم إغلاق إحدى المستشفيات بمحافظة ذمار لعدم التزامها بمعايير الجودة وزيادة في أسعار الخدمات الطبية والتشخيصية والأدوية.



وأكد وزير الصحة استمرار النزول الميداني للرقابة على أداء المستشفيات ومستوى خدماتها .. مبينا انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.



ودعا الجميع إلى الالتزام بجودة الخدمات والأسعار المحددة وتغليب المصلحة العامة ومراعاة ظروف المواطنين في الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.



بدوره أكد المحافظ المقدشي أهمية متابعة المستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة والتأكد من مدى التزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.



ولفت إلى حرص السلطة المحلية على متابعة جهود مكتب الصحة في هذا الجانب وتعزيز أداء القطاع الصحي والارتقاء بمستوى خدماته .



رافقهما خلال الزيارة مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور خالد الحجي وعدد من المختصين.



سبأ [02/يناير/2019]سبأ