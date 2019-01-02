محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يفتتح وحدة جراحة الشبكية بمركز العيون بالمستشفى الجمهوري صنعاء-سبأ:

افتتح وزير الصحة العامة والسكان اليوم وحدة جراحة الشبكية بمركز العيون بهيئة المستشفي الجمهوري التعليمي بصنعاء ودشن أول عملية جراحية في الوحدة.



واعتبر الدكتور المتوكل افتتاح الوحدة وتدشين أول عملية جراحية في شبكية العين بمستشفى حكومي، إنجاز في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار .



وأكد أن افتتاح الوحدة يأتي في إطار سعي الوزارة لأن يكون 2019م عام تجويد الخدمات وتحسين الخدمات الطبية في المجالات التخصصية وكذا إعادة الثقة في الأطباء اليمنيين والمستشفيات الحكومية.



وقال" لا داعي اليوم للسفر للخارج لإجراء عمليات الشبكية، حيث تجري وبإرادة طبية يمنية عمليات في اليمن، وقريبا سيتم الترتيبات لبدء العمليات في قرنية العين".



وثمن جهود كوادر مركز العيون في المستشفى الجمهوري .. حاثا الجميع على مزيد من الجهود من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى .



فيما أشار رئيس هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء الدكتور نصر القدسي ورئيس وحدة الشبكية بمركز العيون بالمستشفى الدكتورة إيمان أبو طالب إلى امتلاك المركز أحدث المعدات والتقنيات لاستقبال المرضى وإجراء العمليات .



وأشادا بجهود وزير الصحة ومتابعته المستمرة لافتتاح وحدة الشبكية في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ