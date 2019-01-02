محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل أعمال النزول الميداني للرقابة على محال بيع اللحوم بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

تتواصل بأمانة العاصمة اعمال الفرق الميدانية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بالامانة للرقابة على الأسواق والتأكد من التزام محال بيع اللحوم بالتسعيرة الرسمية.



حيث تم اليوم اغلاق اربعة محال جزارة مخالفة للتسعيرة المعتمدة من وزارة الصناعة والتي تم تحديدها بالاتفاق مع نقابة الجزارين .



وقال نائب مدير مكتب الصناعة محمد سودان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن اعمال النزول الميداني ستستمر خلال الأيام القادمة حتى يتم التأكد من التزام مسالخ اللحوم ومحال البيع بالتسعيرة المعتمدة .



واضاف ان وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمراقبة سوق اللحوم لتنفيذ القانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن تنظيم الثروة الحيوانية.



وأشار إلى الصعوبات التي تواجهها الفرق الميدانية في التصدي لإقدام بعض الجزارين ومسوقي المواشي على شراء وذبح صغار المواشي وإناث الحيوانات بغية تحقيق أرباح مادية دون مراعاة لخطورة هذه الافعال وتأثيراتها السلبية على تنمية الثروة الحيوانية في البلاد.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ