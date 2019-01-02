محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس إدارة صندوق النشء يناقش خطة النشاط الرياضي والشباب للعام 2019م صنعاء-سبأ:

عقد مجلس إدارة صندوق النشء والشباب في اجتماعه الأول اليوم برئاسة وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، كرس لمناقشة خطة النشاط الرياضي والشبابي للعام 2019م.



وأقر الاجتماع الذي ضم أعضاء مجلس الإدارة، القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدوس ومستشار وزارة المالية علي جباري ووكيل أول وزارة الشباب عبد الحكيم الضحياني والمدير التنفيذي للصندوق علي القاسمي وممثلي وزارات التربية والتعليم الفني والتخطيط وشركات كمران والمتحدة ووكلاء القطاعات بوزارة الشباب، خطة تنفيذ النشاط الرياضي على ضوء الموافقة عليها من قبل مجلس وزارة الشباب وفقا لما هو متاح من الإيرادات الخاصة بالصندوق للعام الحالي.



كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة لوضع خطة لتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والرياضية النسوية بمحافظة الحديدة .



وأكد المجتمعون أهمية استمرار الأنشطة الرياضية والشبابية، وتفعيل دور الرياضيين والشباب في مختلف الألعاب بما يعزز من عوامل الصمود في مواجهة العدوان .



وشددوا على ضرورة متابعة تحصيل الإيرادات الخاصة بصندوق النشء والشباب بما يسهم في توفير الدعم اللازمة لإقامة الأنشطة الرياضية والفعاليات الشبابية خلال المرحلة الراهنة.



حضر الاجتماع مدير إدارة المتابعة بالصندوق محمد توفيق العامري وسكرتير مجلس إدارة الصندوق مطهر الخزان.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ