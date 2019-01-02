محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة عمل حول تطوير أداء قيادات الكليات والمراكز بإب إب -سبأ:

بدأت بجامعة إب اليوم ورشة عمل حول تطوير أداء قيادات الكليات والمراكز، في إطار برامج الجودة للعام الجامعي 2019.



تهدف الورشة في يومين تزويد 40 من عمداء الكليات والمراكز ونوابهم بمعارف تطويرية لتحسين الأداء في مختلف كليات الجامعة.



وفي الافتتاح أشار رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب إلى أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق الأكاديمي والإداري للوصول إلى النجاح المطلوب.



بدوره تطرق نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي إلى أن الأداء الأكاديمي والإداري الناجح يتجلى ذلك في أثر المعرفة والممارسة.



بدوره أكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسان أهمية تحويل أهداف الورشة إلى واقع ملموس يسهم في تحسين العلاقات الأكاديمية والإدارية.



في حين أوضح عميد مركز التطوير وضمان الجودة الدكتور نعمان فيروز أهداف الورشة والتي تتضمن عدد من المحاور ذات الصلة بمهام العمداء ونوابهم وفن الإتصال وعلاقته بحل المشكلات إضافة إلى مهارات إدارة الأزمات والإجتماعات.



وقدم عميد كلية القانون الدكتور بشير العماد حقيبة تدريبية حول مهام عمداء الكليات ونوابهم ، فيما استعرض عميد مركز التطوير وضمان الجودة المحول الثاني المتعلق بفن الإتصال وعلاقته بحل المشكلات.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ