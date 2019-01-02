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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - يناير - 2019 الساعة 07:50:30م
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مجلس إدارة هيئة النقل البري يناقش آلية تنفيذ خطة 2019
[02/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في إجتماعه الأول اليوم برئاسة رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة وليد الوداعي، آلية تنفيذ الخطة السنوية للهيئة للعام الحالي وبرامجه التطويره في مجالات النقل البري.


واستعرض المجلس، البرامج والدراسات التطويرية التي تم الإعداد لها في الخطة السنوية للعام الحالي في جوانب تدريب وتأهيل كوادر الهيئة وتوسيع نشاط عملها وتطويره في مجالات النقل البري وتعزيز أدائها مع شركات النقل الجماعي.

كما استعرض الإجتماع الحساب الختامي للعام المالي2016 والذي تم تأخير مناقشته جراء العدوان .. وأقره بالإضافة إلى إطلاع مجلس الإدارة على ما تم إنجازه خلال 2018 في مجال النقل البري.

وتطرق الإجتماع إلى أوضاع موظفي الهيئة ومعالجة المتعاقدين وتحسين أوضاعهم وفقا للإمكانيات المتاحة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة ضرورة تضافر الجهود للنهوض بنشاط الهيئة .. لافتا إلى أهمية الشراكة والتنسيق مع القطاع الخاص في شركات النقل الجماعي وكذا شركات التأمين لتطوير النقل البري لضمان الأمن والسلامة للمسافر في مختلف المحافظات وخارجها.

وبين سعي هيئة تنظيم شؤون النقل البري لتطوير وتحديث مجالات النقل البري بما يتواكب مع التطورات الحديثة رغم الصعوبات الراهنة جراء العدوان والحصار على المنافذ البرية.

سبأ
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