ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 02 - يناير - 2019 الساعة 06:50:15م
وزارة الداخلية تدشن حملة ترقيم وسائل النقل والدراجات النارية (مكتمل)
دشنت وزارة الداخلية اليوم حملة ترقيم وسائل النقل والدراجات النارية غير المرقمة تحت شعار "وسائل النقل غير المرقمة خطر أمني ".
مقتل 37 شخصًا في هجوم مسلح على قرية وسط مالي
قتل 37 شخصًا على الأقل في هجوم على قرية وسط مالي، حسبما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية.
ارتفاع إنتاج روسيا اليومي من النفط في ديسمبر
كشفت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 11.45 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، ارتفاعا من 11.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر.
توتنهام يعود للمركز الثاني بفوزه 3-صفر على كارديف
استعاد توتنهام هوتسبير المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم متراجعا بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر عقب فوزه 3-صفر على كارديف سيتي المتواضع امس الثلاثاء.
آخر الأخبار:
اللقاء المشترك ومكون الحراك يرحبان بالرؤية الوطنية لبناء الدولة ويدعوان لطرد الاحتلال
اجتماع لمجلس المعهد العالي للقضاء برئاسة وزير العدل
وقفة إحتجاجية لأبناء مديرية صعدة للتنديد بجرائم العدوان
محافظ إب يشرف على إنهاء قضية أحداث المشنة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اللقاء المشترك ومكون الحراك يرحبان بالرؤية الوطنية لبناء الدولة ويدعوان لطرد الاحتلال
[02/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:

عقدت قيادات أحزاب اللقاء المشترك ومكون الحراك الجنوبي الموقع على اتفاق السلم والشراكة اليوم اجتماع كرس لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية .


وفي الاجتماع دعت قيادات أحزاب اللقاء المشترك ومكون الحراك الجنوبي كافة أبناء اليمن إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف لطرد الاحتلال السعودي الإماراتي من المحافظات الجنوبية والسواحل اليمنية.

واستنكرت تصريحات قيادات بدويلة الإمارات بشان سقطرى .. مشيرة إلى أن تاريخ اليمن كفيل بالرد على كل الأطروحات البغيضة.

وحيا الاجتماع المناضلين في المهرة الذين أفشلوا مخططات وأطماع السعودية والإمارات ومن يقف خلفهما.

ونبه المجتمعون من مخاطر ما يسمى بتحالف الدول المطلة على البحر الأحمر والذي يعد امتداد لممارسات الاحتلال وسجونه وتعذيبه لليمنيين وأطماعه لنهب ثروات اليمن.

واستعرض الاجتماع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة "يد تحمي .. ويد تبني" التي أقرها المجلس السياسي الأعلى وأحالها للأحزاب والحكومة لإثرائها بالملاحظات.

ورحبت قيادات أحزاب اللقاء المشترك ومكون الحراك الجنوبي بالتوجه الوطني للقيادة السياسية لتوحيد الجهود من خلال رؤية موحدة ومشتركة يعمل الجميع من خلالها بما يعزز دور الدولة وأجهزتها وكذا توحيد الجهود السياسية والمجتمعية بما يخدم الدولة اليمنية القوية والعادلة.

ووقف الاجتماع أمام مبادرة الحراك للحل السلمي .. وأقر تقديم الملاحظات عليها وتقديمها إلى الاجتماع المشترك القادم.

كما ناقش الاجتماع مخرجات السويد المتعلقة بالحديدة والتي تنص على إعادة الانتشار من الطرفين في سقف زمني محدد .

ورحب المجتمعون بإعادة انتشار الجيش واللجان الشعبية وتسليمهم الميناء لقوات خفر السواحل في الوقت المحدد .. منددين في الوقت ذاته بتعنت الطرف الآخر ورفضه إعادة الانتشار واستمراره في خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعت قيادات أحزاب اللقاء المشترك ومكون الحراك الجنوبي المجتمع الدولي إلى أن يكون صادقا في دعم الاتفاق وعدم تسخيره كوسيلة لأهداف عسكرية يبيتها العدوان.

وندد الاجتماع بالتعزيزات الواسعة لقوى العدوان في ميناء المخا، حيث وصلت خمس سفن محملة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والناقلات ومئات الآليات والمدرعات، واعتبر ذلك مؤشرا لاستمرار زعزعة استقرار اليمن وإفشال الجولة القادمة.

واستغرب الاجتماع من تصريحات برنامج الأغذية العالمي والتي تحمل في طياتها أهدافا سياسية موجهة تخدم نوايا العدوان .. داعيا الأجهزة الرقابية إلى التحقيق الشفاف وأن تكون الأمم المتحدة شفافة في هذا السياق.

إلى ذلك وقف الاجتماع أمام تساقط بعض المحسوبين على البرلمان أمام المال السعودي والإماراتي وخيانة اليمن والتفريط في السيادة الوطنية والاستقلال.. داعيا إلى كشف الغطاء عنهم من قبل أبناء الشعب والدوائر الانتخابية التي كانوا يمثلونها.

سبأ
  المزيد من (محلي)
اجتماع لمجلس المعهد العالي للقضاء برئاسة وزير العدل
وقفة إحتجاجية لأبناء مديرية صعدة للتنديد بجرائم العدوان
محافظ إب يشرف على إنهاء قضية أحداث المشنة
تطهير عدد من المواقع التي يتمركز فيها المرتزقة قبالة جيزان
اجتماع يناقش التحضيرات لإحياء الذكرى السنوية للشهيد بإب
اجتماع برئاسة الجنيد لمناقشة الرؤية الوطنية في الجانب الخدمي
مناقشة جهود حماية المواقع الأثرية والتاريخية بذمار
الهيئة الإدراية لمحلي ذمار تناقش الأداء الخدمي وأنشطة المنظمات
وزير الأشغال ومحافظ ذمار يتفقدان عددا من مشاريع الطرق بذمار
مناقشة خطة مشاريع مؤسسة المياه بعمران
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بغارات طيران العدوان وقصف المرتزقة
[02/يناير/2019]
استشهاد امرأة وطفلة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي في صعدة
[01/يناير/2019]
طيران العدوان يدمر جسر العقلة في مديرية القفلة بمحافظة عمران
[01/يناير/2019]
استشهاد مواطنة وتدمير للممتلكات في استهداف العدوان ومرتزقته لثلاث محافظات
[01/يناير/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على باقم بصعدة
[31/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by