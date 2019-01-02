[02/يناير/2019]
صنعاء -سبأ:
عقد مجلس المعهد العالي للقضاء اليوم اجتماعاً له برئاسة وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات رئيس المجلس.
أستعرض الاجتماع المواضيع المتعلقة بسير العمل والدراسة في المعهد، والصعوبات التي تواجه الأداء بالمعهد، وخاصة طلاب الدفعة الـ 22 وسبل معالجتها.
ووجه الاجتماع بتشكيل لجنة للنظر في الصعوبات والتجاوزات التي حصلت والتي لا تخدم سير العملية التعليمية بالمعهد ووضع معالجات لها بما يخدم المصلحة العامة.
وأكد الاجتماع أهمية التزام الطلاب بالانتظام في الدراسة والانضباط بالنظام واللوائح المعمول بها بالمعهد بما يسهم في إكسابهم معارف علمية ومهارات عملية للاستفادة من مخرجاتها في الواقع العملي بما يخدم المجتمع والسلطة القضائية.
سبأ