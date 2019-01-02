وقفة إحتجاجية لأبناء مديرية صعدة للتنديد بجرائم العدوان

صعدة-سبأ:

نظم أبناء مديرية صعدة بمحافظة صعدة اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بخروقات العدوان بالحديدة، وجرائمه التي يرتكبها بحق الشعب اليمني على مدى ما يقارب اربعة أعوام.





واكد ابناء مديرية صعدة ان جرائم العدوان في اليمن لن تسقط بالتقادم ، منوهين بجهوزيتهم الكاملة لمواجهة تصعيد العدوان وإسناد المرابطين في الجبهات بالرجال والمال والسلاح .





وثمن البيان الصادر عن الوقفة الملاحم البطولية التي يسطرها رجال الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين العزة والكرامة وخصوصاً جبهات ما وراء الحدود ، محملاً قوى العدوان مسؤولية الخروقات التي تقوم بها في الساحل الغربي .

[02/يناير/2019]سبأ