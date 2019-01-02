محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يشرف على إنهاء قضية أحداث المشنة إب-سبأ:

أشرف محافظ إب عبدالواحد صلاح على إنهاء قضية الأحداث المؤسفة التي وقعت قبل أسبوعين بالقرب من المجمع الحكومي بمديرية المشنة وراح ضحيتها شخصين وجريح.



وأعلن أولياء دم الضحايا خلال عقد الصلح بحضور أمين عام محلي المحافظة ووكلاء المحافظة ومدير أمن المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي، التنازل والعفو العام في هذه القضية، في صورة تجسد معاني وقيم المحبة والتصالح.



وأشار الحاضرين إلى أن حل هذه القضية بطرق أخوية يعزز من وحدة الصف والإخاء والترفع عن الضغائن التي لا تخدم سوى أعداء الوطن.



وأوضح المحافظ صلاح أن الصلح في هذه القضية تضمن إنهاء الخلافات وإغلاق القضية للأبد بما يكفل إيقاف نزيف الدم وتوجيه بوصلة العداء نحو العدو الحقيقي للوطن.



وبين أن إنهاء القضية يجسد قيم التسامح والترابط بين أبناء المجتمع الواحد .. مشيرا إلى الجهود التي بذلتها السلطة المحلية في إطار متابعة وتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى لإنهاء هذه القضية.



وأعرب محافظ إب عن تقديره للجهود التي بذلت لاحتواء القضية وتقديم التنازلات من كافة الأطراف والتفرغ لمقارعة قوى العدوان الذي يسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي .. داعيا إلى تعزيز التلاحم ورفد الجبهات للذود عن الوطن وأمنه واستقراره.



وأكد على أهمية معالجة القضايا بطرق سلمية وقانونية بعيدا عن الثأر وإقلاق الأمن والسكينة العامة.



فيما أكد وكلاء المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي أن حل هذه القضية يأتي في إطار جهود قيادة المحافظة لرأب الصدع وتكريس قيم الأخوة بين أفراد المجتمع .. مشيرين إلى أن معالجة قضايا الثأر يسهم في حقن الدماء والحفاظ على الأمن وإخماد نار الفتنة.



بدورهم ثمن أولياء الدم دور قيادة السلطة المحلية ممثله بالمحافظ صلاح والمكلفين والخيرين الذين ساهموا في تقريب وجهات النظر وحل القضية وإغلاق ملفها .. مشيرين إلى أن الدفاع عن حياض الوطن ومجابهة العدوان وإفشال مخططاته يعد القضية الأولى.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ