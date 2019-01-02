[02/يناير/2019]
إب-سبأ:
ناقش اجتماع للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بمديرية يريم محافظة إب برئاسة وكيل المحافظة راكان النقيب، التحضيرات لإحياء الذكرى السنوية للشهيد 1440 هجرية.
وأقر الإجتماع الذي حضره مدير المديرية محمد الشامي، خطة السلطة المحلية والمكاتب بهذه المناسبة بما تليق بعطاء الشهداء وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
وفي الإجتماع حث الوكيل النقيب على بذل مضاعفة الجهود والتنسيق لتنظيم الفعاليات التي تسهم في التذكير بدور الشهداء وتضحياتهم في مواجهة العدوان ومخططاته.
وأشار إلى أهمية أن تتضمن الخطة الفعاليات والمناشط بما فيها زيارات الروضات وإقامة معرض لشهداء المديرية وكذا زيارات أسر الشهداء وغيرها من الفعاليات.
سبأ