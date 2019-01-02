ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 02 - يناير - 2019 الساعة 06:50:15م
وزارة الداخلية تدشن حملة ترقيم وسائل النقل والدراجات النارية (مكتمل)
دشنت وزارة الداخلية اليوم حملة ترقيم وسائل النقل والدراجات النارية غير المرقمة تحت شعار "وسائل النقل غير المرقمة خطر أمني ".
مقتل 37 شخصًا في هجوم مسلح على قرية وسط مالي
قتل 37 شخصًا على الأقل في هجوم على قرية وسط مالي، حسبما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية.
ارتفاع إنتاج روسيا اليومي من النفط في ديسمبر
كشفت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 11.45 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، ارتفاعا من 11.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر.
توتنهام يعود للمركز الثاني بفوزه 3-صفر على كارديف
استعاد توتنهام هوتسبير المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم متراجعا بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر عقب فوزه 3-صفر على كارديف سيتي المتواضع امس الثلاثاء.
آخر الأخبار:
اللقاء المشترك ومكون الحراك يرحبان بالرؤية الوطنية لبناء الدولة ويدعوان لطرد الاحتلال
اجتماع لمجلس المعهد العالي للقضاء برئاسة وزير العدل
وقفة إحتجاجية لأبناء مديرية صعدة للتنديد بجرائم العدوان
محافظ إب يشرف على إنهاء قضية أحداث المشنة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الرئيس الامريكي يقدم عرضا للديمقراطيين لإنهاء اغلاق الحكومة الفيدرالية وحل ازمة الحدود
[02/يناير/2019]
واشنطن – سبأ:

قدم الرئيس الامريكي دونالد ترامب للديمقراطيين عرضا لإنهاء اغلاق الحكومة الفيدرالية الذي امتد للاسبوع الثاني على التوالي وايجاد حل لازمة "الحدود" في وقت واحد.


وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض سارة ساندرز في بيان صحفي مساء امس الثلاثاء ان "الرئيس ترامب قدم عرضا جادا وبحسن نية للديمقراطيين لاعادة فتح الحكومة ومعالجة ازمة الحدود وحماية جميع الامريكيين الا انهم لم يظهروا اي رد فعل حتى الآن في هذا الصدد ورفضوا تقديم تنازلات".

واضافت ان "رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اصدرت خطة لن تساهم باعادة فتح الحكومة لانها فشلت في تأمين الحدود الامريكية وتضع احتياجات الدول الاخرى فوق احتياجات المواطنين الامريكيين".

واوضحت ساندرز ان "خطة بيلوسي فاشلة لأنها لا تمول الامن القومي الامريكي او تحمي العائلات الامريكية من جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والعديد من الجرائم الاخرى".

واشارت الى ان الرئيس ترامب دعا زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الى البيت الابيض للحصول على احاطة بشأن امن الحدود من مسؤولين كبار في وزارة الامن الداخلي اليوم الاربعاء.

واكدت ساندرز التزام الرئيس ترامب بالتوصل الى اتفاق يعيد فتح الحكومة ويبقي الامريكيين آمنين.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
إصابات العشرات من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرقي بيت لحم
رئيسة تايوان تتحدى بعد دعوة الصين للوحدة
وفاة أكثر من 1500 شخصا في نيجيريا بسبب الأوبئة خلال 2018
الرئيس شي: تايوان جزء من الصين
مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخر في انفجار لغم في باكستان
الرئيس الصيني يقول استقلال تايوان سيكون كارثة ويطالب بإعادة الوحدة سلميا
بسبب عدم توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين استراليا تغلق مركزين للاحتجاز
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا
الصومال يعتبر المبعوث الأممي الخاص شخصا غير مرغوب فيه بالبلاد
رغبة متبادلة من أون وترامب للقاء جديد
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بغارات طيران العدوان وقصف المرتزقة
[02/يناير/2019]
استشهاد امرأة وطفلة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي في صعدة
[01/يناير/2019]
طيران العدوان يدمر جسر العقلة في مديرية القفلة بمحافظة عمران
[01/يناير/2019]
استشهاد مواطنة وتدمير للممتلكات في استهداف العدوان ومرتزقته لثلاث محافظات
[01/يناير/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على باقم بصعدة
[31/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by