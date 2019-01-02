عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الامريكي يقدم عرضا للديمقراطيين لإنهاء اغلاق الحكومة الفيدرالية وحل ازمة الحدود واشنطن – سبأ:



قدم الرئيس الامريكي دونالد ترامب للديمقراطيين عرضا لإنهاء اغلاق الحكومة الفيدرالية الذي امتد للاسبوع الثاني على التوالي وايجاد حل لازمة "الحدود" في وقت واحد.



وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض سارة ساندرز في بيان صحفي مساء امس الثلاثاء ان "الرئيس ترامب قدم عرضا جادا وبحسن نية للديمقراطيين لاعادة فتح الحكومة ومعالجة ازمة الحدود وحماية جميع الامريكيين الا انهم لم يظهروا اي رد فعل حتى الآن في هذا الصدد ورفضوا تقديم تنازلات".



واضافت ان "رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اصدرت خطة لن تساهم باعادة فتح الحكومة لانها فشلت في تأمين الحدود الامريكية وتضع احتياجات الدول الاخرى فوق احتياجات المواطنين الامريكيين".



واوضحت ساندرز ان "خطة بيلوسي فاشلة لأنها لا تمول الامن القومي الامريكي او تحمي العائلات الامريكية من جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والعديد من الجرائم الاخرى".



واشارت الى ان الرئيس ترامب دعا زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الى البيت الابيض للحصول على احاطة بشأن امن الحدود من مسؤولين كبار في وزارة الامن الداخلي اليوم الاربعاء.



واكدت ساندرز التزام الرئيس ترامب بالتوصل الى اتفاق يعيد فتح الحكومة ويبقي الامريكيين آمنين.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ