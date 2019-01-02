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  اقتصاد
ارتفاع مبيعات السيارات في اسبانيا بنسبة 9ر6 بالمائة في 2018
[02/يناير/2019]
مدريد – سبأ:

اظهرت بيانات رسمية اسبانية ان مبيعات السيارات الجديدة في البلاد بلغت 3ر1 مليون وحدة في عام 2018 بارتفاع قدره 9ر6 في المائة مقارنة بالمبيعات المسجلة في عام 2017.


وكشفت جمعيات التجار وبائعي السيارات (فاكوناوتو) والمصنعين الاسبان (انفاك) في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء ان المبيعات تجاوزت بذلك عتبة المليون وحدة للعام الرابع على التوالي.

وأوضح البيان ان عدد السيارات الجديدة المباعة في شهر ديسمبر الماضي وحده بلغت 6ر98 ألف وحدة بارتفاع قدره 2ر4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

يذكر ان مبيعات السيارات الجديدة في إسبانيا بلغت 2ر1 مليون وحدة في عام 2017 في حين بلغت 15ر1 مليون وحدة في 2016 و03ر1 مليون سيارة في 2015.

سبأ
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