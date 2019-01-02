محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة جهود حماية المواقع الأثرية والتاريخية بذمار ذمار-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي، آلية تعزيز جهود الحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية وحمايتها من الاعتداءات.



وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة عباس العمدي وضم الجهات ذات العلاقة .. أكد المحافظ المقدشي أهمية الحفاظ على المعالم التاريخية والأثرية وحمايتها من جرائم السطو.



وشدد على أهمية ضبط عصابات التخريب التي تعتدي على المواقع الأثرية والتاريخية في عدد من المديريات وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة بحقهم.



وأشار محافظ ذمار إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مكتب الآثار والمجالس المحلية والأجهزة الأمنية للحفاظ على الآثار وحمايتها ومتابعة وضبط العصابات التخريبية التي تعبث بالمواقع الأثرية.



وكان مدير فرع هيئة الآثار شداد العليي، قدم شرحا عن الأعمال التخريبية التي تطال المواقع الأثرية والتي بلغت خلال الفترة الماضية أكثر من 32 اعتداء في أكثر من مديرية.



واستعرض الأخطار التي تهدد المواقع الأثرية والتاريخية من قبل العصابات الإجرامية التي تتاجر بتاريخ وهوية الشعب وحضارة اليمن.



حضر الاجتماع رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بمحلي المحافظة أحمد علي الحيجنة ورئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة صادق محمد المصري ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي المحافظة عبدالله الفقيه ومدير مديرية وصاب العالي مجاهد المصنف وممثلي الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ