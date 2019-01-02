إصابات العشرات من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرقي بيت لحم
[02/يناير/2019]
بيت لحم ـ سبأ:
أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين بالاختناق ، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في محيط مدرسة ثانوية شرق بيت لحم.
ونقلت مصادر اعلامية اليوم عن طلاب المدرسة أن عشرات الطلبة أصيبوا بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة ، خلال المواجهات ، وهددت مدير المدرسة بإغلاقها.
كما اغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لبلدة " تقوع " بالكامل .
سبأ