محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الهيئة الإدراية لمحلي ذمار تناقش الأداء الخدمي وأنشطة المنظمات ذمار-سبأ:

ناقش اجتماع للهيئة الإدراية للمجلس المحلي بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي، الأداء الخدمي وتدخلات المنظمات ومتابعة تنفيذ المشاريع وتحصيل الإيرادات وجهود التعبئة العامة.



وأقر الاجتماع بحضور وكيل المحافظة عباس العمدي، أهمية الإشراف على أداء المكاتب التنفيذية التي تدعم من المنظمات وبما يحد الإهدار للإمكانيات.



وأكد ضرورة اضطلاع مدراء المديريات بدورهم في الإشراف على أداء الأجهزة الأمنية كونهم المعنيين بدرجة رئيسية بالأمن والاستقرار في مديرياتهم.



وأشادت الهيئة الإدارية بدور محافظ المحافظة في متابعة المنظمات وتفعيل دور المكاتب التنفيذية وتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات.



وأوصى الاجتماع بالإعداد والترتيب لعقد اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة بصورة منتظمة بما يكفل الإشراف على أداء المكاتب التنفيذية وتقييم أدائها.



وفي الاجتماع أكد المحافظ المقدشي أهمية دور أعضاء المجالس المحلية في المحافظة والمديريات لمتابعة توفير الخدمات والإشراف على أداء المكاتب التنفيذية لرفع مستوى الإيرادات العامة.



وأشار إلى أهمية مضاعفة الجهود في تنشيط العمل الإداري بالمكاتب التنفيذية بالمحافظة والمديريات وتوفير الخدمات الأساسية والتحشيد ورفد الجبهات بالرجال والمال .



ولفت محافظ ذمار إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد ورفع كفاءة العمل في إطار المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية وبما يسهم في رفع نسبة الإيرادات وتنفيذ المشاريع الخدمية.



وأشاد بجهود الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة في المتابعة والإسهام الفاعل في تحسين الأداء وتنمية الإيرادات وتوفير الخدمات والتحشيد لرفد الجبهات.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ