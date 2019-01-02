وزير المالية الماليزي: الحكومة الجديدة بحاجة إلى 3 سنوات ليستعيد اقتصادها عافيته

كوالالمبور – سبأ:

قال وزير المالية الماليزي ليم قوان إنغ اليوم الاربعاء إن الحكومة الجديدة تحتاج إلى ثلاث سنوات لاستعادة اقتصادها عافيته بشكل تام وذلك بعد تراكم الديون التي خلفتها الحكومة السابقة وتغلغل الفساد في المؤسسات الحكومية.



واضاف إنغ في تصريح صحفي أن المؤشرات الاقتصادية الماليزية مشجعة جدا تحت إدارة حكومة تحالف الأمل الجديد (باكاتان هارابان) مؤكدا ان الحكومة الجديدة التي تسلمت السلطة في مايو الماضي ستبذل ما بوسعها لتلبية طموح الشعب.



وأشار إلى ان وكالة (بلومبيرغ) صنفت ماليزيا في المراتب الأولى من بين 20 اقتصادا صاعدا على مستوى العالم مضيفا أن وكالات مالية عالمية أخرى حافظت على تقييم ماليزيا الائتماني لعام آخر.



وأضاف "تأتي تلك التصنيفات على الرغم من الفوضى المالية التي سببتها قضايا الفساد التي تورطت فيها الحكومة السابقة" مشيرا الى أنه بعد ثلاث سنوات ستستعيد ماليزيا عافيتها الاقتصادية وستسعى بعدها للوصول إلى مرتبة الدول ذات الدخل المرتفع.



واوضح أن الاستثمارات الأجنبية في ماليزيا ارتفعت بنسبة 250 في المئة لتصل إلى 49 مليار رينغت ماليزي (12 مليار دولار أمريكي) خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2018 فيما سجلت الصادرات ارتفاعا ملحوظا وبلغت 4ر96 مليار رينغت (3ر23 مليار دولار أمريكي).

[02/يناير/2019]سبأ