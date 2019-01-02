اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العراق يحقق مستوى قياسيا في انتاج الغاز السائل بمعدل 4ر814 الف طن يوميا بغداد – سبأ:

اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الاربعاء تحقيق مستوى انتاج قياسي في انتاج الغاز السائل وبمعدل 4ر814 الف طن يوميا.



وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان ان ارتفاع الانتاج للغاز السائل لشركة غاز البصرة جنوب البلاد يعد خطوة مهمة لتعزيز الانتاج الوطني من وقود الغاز السائل وصولا للاكتفاء الذاتي من جهة وتعزيزا للصادرات الخارجية من جهة اخرى.



واشار الى ان وزير النفط العراقي ثامر الغضبان وجه شركة غاز البصرة بالمضي قدما لتنفيذ خطط الوزارة بالاستثمار الامثل للغاز المصاحب وتحويل الطاقة المحروقة الى طاقة منتجة ومفيدة تعزز القدرات المالية والاقتصادية للبلاد.



يذكر ان العراق يحرق الاف الاطنان يوميا من الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط في ظل مساع حكومية لاستثمار هذا المورد الاقتصادي بالتعاون مع شركات اجنبية.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ