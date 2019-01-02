محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة خطة مشاريع مؤسسة المياه بعمران عمران-سبأ:

ناقش اجتماع بفرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات الإغاثية .



وتطرق الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ووكلاء المحافظة المهندس أمين فراص وحسن الأشقص، إلى خطة المشاريع والاحتياجات لضمان استمرارية خدمات المؤسسة خلال العام الجاري بتوفير مياه الشرب.



وفي الاجتماع الذي ضم مدراء الإدارات والمختصين بالمؤسسة، استعرض مدير فرع المؤسسة المهندس خالد حميد، المشاريع التي تم تنفيذها وقيد التنفيذ في قطاع المياه والصرف الصحي الممولة من المنظمات الإغاثية.



وأشار حميد إلى إن إجمالي المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ أكثر من 26 مشروعا منها توريد وتركيب وتشغيل مضخات مياه وصيانة وتركيب طاقة شمسية ومعدات مختلفة وتوريد مادة المحروقات وتركيب عدادات مياه، إلى جانب توفير أدوات وقطع غيار لمعدات المؤسسة والوحدات التابعة لها بمبلغ ثلاثة ملايين و500 ألف دولار.



وبين أن تكلفة عشرة مشاريع تم تنفيذها كليا مليون و206 آلاف و578 دولار، فِيمَا تتفاوت نسبة إنجاز المشاريع قيد التنفيذ، ما بين 30 إلى 50 بالمائة ويستكمل انجازها خلال العام الجاري .. مؤكدا سعي المؤسسة من خلال خطتها لهذا العام تحديث الدراسات والتصاميم بشبكات المياه والصرف الصحي لتغطية مدينة عمران بالكامل.



ولفت إلى أنه تم وضع خطط ودراسات حول احتياجات أغلب مديريات المحافظة التي للمؤسسة فروع فيها، لطرحها على المنظمات لتمويلها سواء في جانب تأهيل مشاريع المياه وشبكات الصرف الصحي أو تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية أو التوسع في إنشاء مشاريع مياه لتصل إلى أكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة.



وشدد محافظ عمران على أهمية معالجات المشاكل التي تواجه الفرع لضمان استمرار تشغيل مشاريع المياه .



وأكد أهمية تحري الإجراءات الفنية والقانونية أثناء تنفيذ المشاريع وعدم الموافقة على المناقصات إلا إذا استكملت جميع الشروط الفنية والقانونية والمواصفات العالية والمطلوبة.



ودعا المحافظ جعمان قيادة مؤسسة المياه بالمحافظة تضافر الجهود والعمل لإيجاد آلية عمل مشتركة بين المؤسسة والمنظمات الداعمة بما يساعد على استمرار تقديم خدمات المياه لتخفيف معاناة المواطنين.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ