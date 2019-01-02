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تنفيذي إب يناقش الخطة الإستراتيجية الشاملة للمحافظة 2019 - 2030م
[02/يناير/2019]
إب-سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة إب خلال اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح الخطة الإستراتيجية الشاملة للمحافظة بمساراتها الثلاث الإسعافي 2019م ، والمواكب 2019 - 2029م ، والإستراتيجي 2020 - 2030م .


وتضمنت الخطة ثلاثة آلاف و 103 مشاريع شملت مختلف القطاعات المختلفة وبتكلفة تقديرية بلغت مليار و665 مليون و 108 ألف دولار منها ألف و579 مشروعا إسعافيا ، و914 مشروعا مواكبا و 609 مشاريع إستراتيجية لمرحلة ما بعد العدوان .

وفي الإجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي للمحافظة أمين الورافي ووكلاء المحافظة ومدير أمن المحافظة اللواء عبدالخافظ السقاف، أشاد المحافظ صلاح بجهود اللجنة الفنية المعدة للخطة وفقا للبرنامج الزمني والمسارات التي تضمنتها الخطة الإستراتيجية للمحافظة حتى العام 2030 م.

وحث أعضاء المكتب التنفيذي على التفاعل الجاد والمسئول مع الخطة وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية بالمحافظة على مختلف القطاعات والمستويات الخدمية والتنموية ، وكذا على مستوى حياة المواطنين واحتياجات مناطقهم .

وأكد محافظ إب على ضرورة مضاعفة الجهود لتنمية الموارد المالية وتحصيل المتأخرات الزكوية، والضريبية والمتأخرات والمدورات لدى أمناء الصناديق وغيرها من المستحقات المالية للدولة.

وشدد على ضرورة الانتظام في إجتماعات المكتب التنفيذي وإعداد التقارير الدورية في مواعيدها المحددة وفقا لخطط وبرامج المكاتب للعام الجاري 2019م.

ووجه المحافظ صلاح مكتب الأشغال والجهات المعنية بعدم منح تراخيص البناء في حرم الحوض المائي بمدينة إب لما يشكله ذلك من خطورة على مستوى منسوب المياه الجوفية وتأثيراته السلبية على البيئة والمخزون المائي و على حياة المواطنين .

فيما أشار أمين عام المجلس المحلي للمحافظة الى أن المسار الإسعافي للخطة ركز بشكل أساسي على المشاريع المتعثرة والتي توقفت جراء العدوان والحصار ،وكذا إعادة تشغيل المرافق والمنشآت المتضررة في المجالات المختلفة .

وكان رئيس اللجنة الفنية بالمحافظة المهندس عصام المخادري قد إستعرض أهداف الخطة وآلية إعدادها وقاعدة البيانات الخاصة بمساراتها المختلفة ودورها في تبني مشاريع تخدم المحافظة خلال مراحل تنفيذها .

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