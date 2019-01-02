[02/يناير/2019] صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف شهاب ناصر، خطة عمل مياه الريف بالمحافظة للعام 2019.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهالي، إمكانية إسهام المنظمات في تنفيذ المشاريع التي شملتها الخطة.
وأكد الاجتماع أهمية التنسيق بين المجالس المحلية ومكتب التخطيط بالمحافظة وفرع مياه مشاريع الريف عند وضع أي خطة للمشاريع .. مشدداً على عدم رفع خطط أحادية الجانب.
كما أكد الاجتماع أهمية إعطاء أولوية لتنفيذ المشاريع بالمديريات الأشد احتياجا خلال العام 2019 لضمان إيصال الخدمات لمناطق وقرى المحافظة.
سبأ