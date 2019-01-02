محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أداء مشروع الإشغال العامة بعمران



ناقش محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان مع مسئول برنامج اليونبس المهندس عبد الملك الشوكاني ومدير مشروع الأشغال بالمحافظة المهندس ماجد القصاري، سير المشاريع التي ينفذها مشروع الأشغال في المجالات الإنمائية والخدمية.



واستعرض اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة محمد المتوكل ومدير مكتب التخطيط محمد الوادعي، مشاريع الطُرق والصرف الصحي والعبارات والرصف الحجري التي يمولها برنامج اليونبس والجاري العمل فيها.



وتطرق الاجتماع إلى المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم ضمن خطط مشروع الأشغال العامة وسبل استكمال المشاريع قيد التنفيذ.



وثمن المحافظ جعمان دور مشروع الأشغال العامة في الجوانب الخدمية .. مؤكدا استعداد قيادة السلطة المحلية تقديم التسهيلات لتنفيذ مشاريع وخطط مشروع الأشغال العامة وبرنامج اليونبس .



وحث مشروع الأشغال على التوسع في تنفيذ مشاريع تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة خصوصا في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



فيما أشار المهندس القصاري إلى أنه يجري حاليا استكمال تنفيذ مشاريع خدمية بالمحافظة ومنها بناء خزانات وتأهيل الصرف الصحي وبناء عبارات وإعادة إصلاح الكباريه والجسور التي تضررت بفعل العدوان والسيول.



ولفت إلى أنه سيتم خلال العام الجاري استكمال رصف العديد من شوارع مدينة عمران ضمن خطة مشاريع المدن الحضرية التي يتبناها المشروع.

سبأ [02/يناير/2019] عمران - سبأ:سبأ