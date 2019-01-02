عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيسة تايوان تتحدى بعد دعوة الصين للوحدة



قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين اليوم الأربعاء إن تايوان لن تقبل ترتيب (بلد واحد ونظامان) مع الصين مؤكدة على أن المفاوضات يجب أن تجري بين الطرفين على قدم المساواة بين الحكومتين.



وكانت تساي تتحدث بعد كلمة ألقاها الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق اليوم الأربعاء وقال فيها إنه لا يمكن لأحد أن يغير حقيقة أن تايوان جزء من الصين وإن على الشعبين على جانبي مضيق تايوان السعي "لإعادة الوحدة".



وحثت تساي أيضا الصين على فهم طريقة تفكير وحاجات الشعب التايواني.



وفي كلمة بمناسبة العام الجديد ألقتها في وقت سابق الأسبوع الجاري، دعت تساي الصين لاستخدام السبل السلمية لحل خلافاتها مع تايوان واحترام معاييرها الديمقراطية.

سبأ [02/يناير/2019] تايبه ـ سبأ:سبأ