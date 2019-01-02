محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه والبيئة يناقش مع محافظ صنعاء الوضع المائي بالمحافظة صنعاء - سبأ:



ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير خلال لقائه اليوم محافظ صنعاء حنين محمد قطينة عدد من القضايا والمواضيع المتصلة بالوضع المائي بالمحافظة.



وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لتطوير المنظومة المائية بالمحافظة وأهمية التوسع في مشاريع المياه بما يغطي احتياجات أبناء المحافظة من المياه النقية.



كما جرى مناقشة احتياجات المحافظة لمشاريع الطاقة البديلة في تشغيل ما يقارب 40 بئر المستخدمة لمياه الشرب في مديريات المحافظة .



وأكد وزير المياه والبيئة حرص الوزارة على إيلاء محافظة صنعاء أهمية في دعم مشاريع المياه بما في ذلك التدخلات التي تنفذها الوزارة في مجالات متعددة عبر الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وكذا وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي.. لافتا إلى أن التدخلات ستشمل مديريات خولان الطيال وسنحان وهمدان وبني حشيش وبني مطر وبلاد الروس والحيمة وحراز .



وأشار المهندس الوزير إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الحالي على استكمال تعميم استخدام الطاقة البديلة في تشغيل مشاريع المياه في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا بهذا الخصوص دعم الوزارة لمشاريع الطاقة في محافظة صنعاء .



من جانبه أشاد محافظ صنعاء بالتعاون الجاد والمثمر من قبل وزير المياه والبيئة وحرصه على تطوير المنظومة المائية بالمحافظة.



ولفت إلى أن مشاريع الطاقة البديلة ستسهم بشكل كبير في زيادة ضخ المياه وتغطية احتياجات المواطنين والتخلص من احتياجات الديزل التي تثقل كاهل المواطنين في ظل العدوان والحصار.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ