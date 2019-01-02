محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع المساعدات الغذائية لأكثر من 63 ألف أسرة بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:



دُشنت بأمانة العاصمة اليوم توزيع المساعدات الغذائية لأكثر من 63 ألف أسرة محتاجة ومتضررة, والمقدمة من برنامج الأغذية العالمي عبر مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الانسانية.



وخلال التدشين تفقد مدير عام مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية حمود الأخرم, سير عملية توزيع المساعدات الغذائية التي تنفذ عن طريق 64 مركزاً بمديريات السبعين , معين, التحرير, الوحدة' والصافية, المستهدفة بأمانة العاصمة.



واطلع الأخرم ومعه نائب مدير عام المشروع يحيى الهادي، خلال زيارتهما على آلية توزيع المساعدات ، بمركزي مدرستي هائل وصلاح الدين بمديرية معين، ومستوى الانضباط والهدوء فيها.



وأوضحا إن هذه المساعدات الغذائية التي توزع في مراكز مديريات الأمانة المستهدفة تأتي ضمن مشروع الطوارئ لشهر ديسمبر الماضي والممول من برنامج الأغذية العالمي.



وأشاد الاخرم والهادي بالدور الانساني والجهود المستمرة لبرنامج الاغذية العالمي في دعم الأسر الفقيرة والنازحة والمحتاجين وأصحاب الامراض المزمنة وذوي الإحتياجات الخاصة, للتخفيف من معاناتهم جراء الاوضاع الصعبة .



وأكدا حرص مشروع التغذية المدرسية على إيصال المساعدات الغذائية لمستحقيها من الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحة في الأمانة وبقيه المحافظات.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ