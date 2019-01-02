ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 02 - يناير - 2019 الساعة 05:31:27م
مناقشة سير تنفيذ مشروع تطوير مناهج كليات المجتمع
ناقشت اللجنة المشتركة لتطوير وتوحيد المناهج في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي، سير تنفيذ مشروع تطوير مناهج كليات المجتمع الحكومية والخاصة.
مقتل 37 شخصًا في هجوم مسلح على قرية وسط مالي
قتل 37 شخصًا على الأقل في هجوم على قرية وسط مالي، حسبما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية.
ارتفاع إنتاج روسيا اليومي من النفط في ديسمبر
كشفت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 11.45 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، ارتفاعا من 11.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر.
توتنهام يعود للمركز الثاني بفوزه 3-صفر على كارديف
استعاد توتنهام هوتسبير المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم متراجعا بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر عقب فوزه 3-صفر على كارديف سيتي المتواضع امس الثلاثاء.
آخر الأخبار:
وزير الأشغال ومحافظ ذمار يتفقدان عددا من مشاريع الطرق بذمار
العراق يحقق مستوى قياسيا في انتاج الغاز السائل بمعدل 4ر814 الف طن يوميا
مناقشة خطة مشاريع مؤسسة المياه بعمران
تنفيذي إب يناقش الخطة الإستراتيجية الشاملة للمحافظة 2019 - 2030م
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
توزيع المساعدات الغذائية لأكثر من 63 ألف أسرة بأمانة العاصمة
[02/يناير/2019]
صنعاء - سبأ:

دُشنت بأمانة العاصمة اليوم توزيع المساعدات الغذائية لأكثر من 63 ألف أسرة محتاجة ومتضررة, والمقدمة من برنامج الأغذية العالمي عبر مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الانسانية.

وخلال التدشين تفقد مدير عام مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية حمود الأخرم, سير عملية توزيع المساعدات الغذائية التي تنفذ عن طريق 64 مركزاً بمديريات السبعين , معين, التحرير, الوحدة' والصافية, المستهدفة بأمانة العاصمة.

واطلع الأخرم ومعه نائب مدير عام المشروع يحيى الهادي، خلال زيارتهما على آلية توزيع المساعدات ، بمركزي مدرستي هائل وصلاح الدين بمديرية معين، ومستوى الانضباط والهدوء فيها.

وأوضحا إن هذه المساعدات الغذائية التي توزع في مراكز مديريات الأمانة المستهدفة تأتي ضمن مشروع الطوارئ لشهر ديسمبر الماضي والممول من برنامج الأغذية العالمي.

وأشاد الاخرم والهادي بالدور الانساني والجهود المستمرة لبرنامج الاغذية العالمي في دعم الأسر الفقيرة والنازحة والمحتاجين وأصحاب الامراض المزمنة وذوي الإحتياجات الخاصة, للتخفيف من معاناتهم جراء الاوضاع الصعبة .

وأكدا حرص مشروع التغذية المدرسية على إيصال المساعدات الغذائية لمستحقيها من الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحة في الأمانة وبقيه المحافظات.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الأشغال ومحافظ ذمار يتفقدان عددا من مشاريع الطرق بذمار
مناقشة خطة مشاريع مؤسسة المياه بعمران
تنفيذي إب يناقش الخطة الإستراتيجية الشاملة للمحافظة 2019 - 2030م
مناقشة خطة مياه مشاريع الريف بمحافظة صنعاء
مناقشة أداء مشروع الإشغال العامة بعمران
وزير المياه والبيئة يناقش مع محافظ صنعاء الوضع المائي بالمحافظة
استعراض مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظة صنعاء
مناقشة الوضع الإنساني بمحافظة صنعاء
مناقشة سير العمل بمكتب الضرائب بذمار
أمين العاصمة يطلع على الأعمال الجارية لمعالجة طفح الصرف الصحي بالسائلة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بغارات طيران العدوان وقصف المرتزقة
[02/يناير/2019]
استشهاد امرأة وطفلة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي في صعدة
[01/يناير/2019]
طيران العدوان يدمر جسر العقلة في مديرية القفلة بمحافظة عمران
[01/يناير/2019]
استشهاد مواطنة وتدمير للممتلكات في استهداف العدوان ومرتزقته لثلاث محافظات
[01/يناير/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على باقم بصعدة
[31/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by