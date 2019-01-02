عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وفاة أكثر من 1500 شخصا في نيجيريا بسبب الأوبئة خلال 2018 أبوجا ـ سبأ:



أعلن مركز مراقبة الأمراض في نيجيريا عن وفاة أكثر من 1500 شخصا بسبب الأوبئة خلال سنة 2018 .



وقالت التقارير الصادرة عن المركز أن الأوبئة مثل الكوليرا، والحمى الصفراء وشلل الأطفال والملاريا والإسهال تسببت في وفاة 1558 شخصا.



وأشار المركز أن مقاطعة كاستينا شمال نيجيريا سجلت اعلى نسبة من الوفيات الناتجة عن الأمراض الوبائية، فيما تلتها مقاطعتي زامفارا، وجيغيا.



وتسببت الكوليرا بأكبر عدد من الوفيات من بين الأمراض الوبائية الأخرى إذ أدت إلى وفاة 1132 شخصا في 30 مقاطعة.



وبحسب بيانات المركز فإن نيجيريا دخلت موسم الجفاف، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع الأمراض الوبائية في النصف الأول من العام 2019.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ