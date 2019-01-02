محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استعراض مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظة صنعاء صنعاء - سبأ:



استعرض لقاء بصنعاء اليوم ضم المحافظ حنين محمد قطينة ومدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمنطقة صنعاء محمد غمضان، مشاريع الصندوق بالمحافظة خلال العام 2019.



وتطرق اللقاء الذي ضم وكيل المحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهالي، إلى الصعوبات التي واجهت سير العمل بالصندوق خلال العام الماضي وسبل تلافيها في خطة العام الحالي.



وأكد اللقاء ضرورة تركيز الصندوق الاجتماعي في مشاريعه على الجانب الزراعي.. مؤكدا أهمية البدء بتنفيذ مشروع كهرباء الحيمتين الأسبوع المقبل.



كما أكد على أهمية وضع مديرية بلاد الروس والمديريات المحرومة من المشاريع ضمن خطط واهتمامات الصندوق في العام 2019 .



وفي الاجتماع ثمن محافظ صنعاء جهود الصندوق في تنفيذ المشاريع الإنسانية في المديريات.. مؤكدا الاستعداد لتذليل كافة المعوقات والإشكاليات التي تواجه الصندوق.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ