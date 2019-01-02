[02/يناير/2019] صنعاء - سبأ:
ناقش محافظ صنعاء حنين محمد قطينة مع رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية الدكتور القاسم عباس الوضع الإنساني بمديريات المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهالي ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي أحمد دحان، أوضاع النازحين بمديريات المحافظة وآلية عمل المنظمات في توفير الخدمات الإنسانية.
وأكد الاجتماع الحرص على تعزيز التنسيق بين الهيئة الوطنية ومكتب التخطيط لتحديد الاحتياجات الفعلية للمحافظة، بما يكفل المساهمة في تخفيف معاناة المتضررين والنازحين، ووصول المعونات للمستحقين لها في كافة المديريات.
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