محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير العمل بمكتب الضرائب بذمار ذمار - سبأ:



ناقش اجتماع بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي، سير العمل بمكتب الضرائب بالمحافظة وآليات تنمية الأوعية الايرادية الضريبية .



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة عباس العمدي وضم مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالمكتب، أكد المحافظ المقدشي، استعداد السلطة المحلية دعم جهود مكتب الضرائب وتذليل أي صعوبات يواجهها وبما يسهم في رفع حصيلة الإيرادية وتنميتها .



وأشار إلى أهمية استيفاء تحصيل الضرائب القانونية والارتقاء بالعمل الإداري والميداني ، ورفع مستوى التحصيل خلال العام 2019م وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنمية كافة الأوعية الإيرادية باعتبارها رافدا أساسيا للخزينة العامة .



وشدد محافظ ذمار على ضرورة استكمال اعداد قاعدة بيانات خاصة بالمكلفين في ضريبة العقارات وغيرها من الايرادات الضريبية وبما يسهم في تسهيل وإنجاح إجراءات المتابعة والتحصيل .



فيما استعرض نائب مدير مكتب الضرائب عايض ناصر عايض آلية تحصيل الإيرادات والجهود التي تبذل في تنمية الأوعية الايرادية الضريبية ورفع كفاءة التحصيل ومعالجة الصعوبات .



حضر الاجتماع مدير فرع الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات بذمار يحيى السنباني .

سبأ [02/يناير/2019]سبأ