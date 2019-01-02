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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - يناير - 2019 الساعة 05:32:54م
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أمين العاصمة يطلع على الأعمال الجارية لمعالجة طفح الصرف الصحي بالسائلة
[02/يناير/2019] صنعاء - سبأ:

اطلع أمين العاصمة حمود محمد عُباد اليوم على الأعمال الجارية لمعالجة طفح الصرف الصحي في السائلة بصنعاء القديمة والتي تنفذها مؤسسة المياه والصرف الصحي بالأمانة بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة.

واستمع أمين العاصمة من نائب مدير المؤسسة المهندس محمد مداعس إلى شرح عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى طفح مياه المجاري .. مرجعا الأسباب إلى انهيارات في خط السائلة أدت إلى تسرب مياه الصرف الصحي.

وأشار المهندس مداعس إلى أن الفرق الفنية بمؤسسة المياه تعمل على إعادة المجاري إلى ما كانت عليع خاصة بعد وصول معدات ودكاكات من وزراه المياه والبيئة.

ووجه أمين العاصمة مؤسسة المياه بسرعة حل الإشكالية وفقا لمواصفات فنية بما يضمن معالجة الأسباب الناتجة عن ذلك، وإجراء صيانة دورية لشبكة الصرف الصحي, بما يسهم في معالجة انسداد مجاري مياه الصرف الصحي للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وثمن توجيه وزير المياه والبيئة بإرسال عدد من المعدات لموقع السائلة لحل ومعالجة انسداد المجاري.

رافقه خلال الزيارة وكيل الأمانة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع بالأمانة المهندس عبدالكريم الحوثي وعدد من المعنيين .

سبأ
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