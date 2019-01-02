عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس شي: تايوان جزء من الصين بكين ـ سبأ:



أكد الرئيس شي جين بينغ اليوم أن تحقيق عظمة الصين والنهوض الوطني وإعادة توحيدها عبر المضيق هو اتجاه التاريخ الذي لا يمكن أبدا منعه من قبل أي شخص أو أية قوة.



وبحسب وكالة الانباء الصينية الرسمية/ شينخوا/ فقد أدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات خلال مؤتمر للاحتفال بالذكرى الأربعين لإصدار "رسالة إلى أبناء الوطن في تايوان" .



وقال شي إن الحقائق التاريخية والقانونية التي تفيد بأن تايوان جزء من الصين، والجانبين عبر مضيق تايوان ينتميان إلى صين واحدة، لا يمكن أبدا تغييرها من قبل أي شخص أو أية قوة.



وأضاف شي أن أبناء الوطن عبر المضيق جميعهم الصينيون الذين يتمتعون برابطة الدم الطبيعية والهوية الوطنية، وهو حقيقة لا يمكن أبدا تغييرها من قبل أي شخص أو أية قوة.



وقال شي إن التطور السلمي والمستقر للأوضاع عبر المضيق وتطور العلاقات عبر المضيق هو تيار العصر الذي لا يمكن أبدا أن يوقفه أي شخص أو أية قوة.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ