عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخر في انفجار لغم في باكستان



قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص من عمال المناجم وأصيب آخر، جراء انفجار غاز وقع في منجم للفحم في إقليم " بلوشستان " في جنوب غرب باكستان .



ونقلت مصادر اعلامية عن المتحدث باسم الشرطة في الأقليم ان الإنفجار وقع صباح اليوم ، جراء تراكم الغاز في منجم في منطقة " تشامالانج " على بعد 200 كلم غربي كويتا العاصمة الاقليمية .



واضاف أن السلطات تمكنت من إنقاذ ناجٍ واحد ، تم نقله إلى المستشفي في حالة حرجة، وانتشال جثث القتلي الأربعة التي تواجدت على عمق مئات الأمتار ، مشيرا إلى أن جميع القتلى افغان .



وتتعرض المناجم الباكستانية للكثير من الحوادث بسبب نقص الاجراءات الأمنية .

سبأ [02/يناير/2019] إسلام آباد ـ سبأ:سبأ