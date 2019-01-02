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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - يناير - 2019 الساعة 04:40:34م
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مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخر في انفجار لغم في باكستان
[02/يناير/2019] إسلام آباد ـ سبأ:

قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص من عمال المناجم وأصيب آخر، جراء انفجار غاز وقع في منجم للفحم في إقليم " بلوشستان " في جنوب غرب باكستان .

ونقلت مصادر اعلامية عن المتحدث باسم الشرطة في الأقليم ان الإنفجار وقع صباح اليوم ، جراء تراكم الغاز في منجم في منطقة " تشامالانج " على بعد 200 كلم غربي كويتا العاصمة الاقليمية .

واضاف أن السلطات تمكنت من إنقاذ ناجٍ واحد ، تم نقله إلى المستشفي في حالة حرجة، وانتشال جثث القتلي الأربعة التي تواجدت على عمق مئات الأمتار ، مشيرا إلى أن جميع القتلى افغان .

وتتعرض المناجم الباكستانية للكثير من الحوادث بسبب نقص الاجراءات الأمنية .

سبأ
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