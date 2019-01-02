محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة إحتجاجية بمدينة المحويت للتنديد بخروقات العدوان المحويت - سبأ:



نظمت قبائل مدينة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية حاشدة لإدانة جرائم العدوان واستمرار خروقاته لاتفاق السويد.



وفي الوقفة بحضور وكلاء المحافظة يحيی إبراهيم وعبدالقادر المآخذي وصادق فروان ومدير مدينة المحويت إبراهيم عبدالحميد ومشرف المدينة بندر السقاف وعدد من المشائخ ووجهاء وممثلي العزل والقری ..إستنكر المشاركون إمعان العدوان ومرتزقته في الانتهاكات والجرائم في مختلف المحافظات وكذا استمرار الخروقات بمحافظة الحديدة.



وطالبوا الأمم المتحدة بالتحرك المسئول لإدانة الطرف الذي يسعی لعرقلة مساعي السلام والانقلاب علی مشاورات السويد التي يتطلع من خلالها أبناء الشعب لوقف العدوان وانهاء الحصار.



وتطرقت كلمات مسئولي المحافظة ومدينة المحويت إلی ما يجري في البلاد من أزمة إنسانية متفاقمة نتيجة العدوان والحصار منذ نحو أربعة أعوام.



ودعت الكلمات المغرر بهم من المساندين لدول العدوان إلی العودة لجادة الصواب بالاستفادة من قرار العفو العام والعودة للوطن.



وأكدت الوقفة في بيان صادر عنها إستمرار الصمود في مواجهة العدوان وتحديات الحصار وحرب التجويع ومواصلة رفد المرابطين بالجبهات حتی تحقيق النصر.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ