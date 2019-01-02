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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - يناير - 2019 الساعة 04:40:34م
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ارتفاع اسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
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ارتفاع اسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
[02/يناير/2019] بنجالورو ـ سبأ:

ارتفع اسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة شهور اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار والأسهم الآسيوية بعد بيانات مخيبة للتوقعات من الصين أذكت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش ، ارتفعت أسعار الذهب الفورية 3ر0 بالمائة إلى 18ر1286 دولار للأوقية ، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 15 يونيو 2018 عند 31ر1287 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 5ر0 بالمائة إلى 10ر1288 دولار للأوقية. وحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، بالقرب من أدنى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة.

ويؤدي تراجع الدولار إلى انخفاض تكلفة المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الأسهم الآسيوية أيضا في أول يوم تداول في العام الجديد بفعل بيانات اقتصادية جديدة مخيبة للتوقعات من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي أثرت سلبا على المعنويات وبددت مكاسب مبكرة سجلتها العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 25ر0 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 15ر1267 دولار للأوقية.

سبأ
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