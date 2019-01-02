محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة توفير احتياجات مديريات عتمة ووصابين من الغاز المنزلي ذمار - سبأ:



ناقش اجتماع بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي، احتياجات مديريات عتمة ووصابين من مادة الغاز المنزلي ودور الجهات ذات العلاقة في توفير الكميات للمديريات الثلاث.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة عباس العمدي وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة أحمد الحيجنة وصادق المصري وعبدالله الفقيه .. أكد المحافظ المقدشي أهمية توفير احتياجات المواطنين من مادة الغاز في المديريات الثلاث، ومعالجة إشكاليات توفير الكميات ومنع التلاعب بالأسعار وضمان وصول المادة للمستفيدين.



وأشار إلى أهمية التنسيق بين منشأة الغاز وقيادات المجلس المحلي في المديريات .. حاثا على مضاعفة الجهود لتوفير الخدمات الأساسية وضبط أي تلاعب بإحتياجات المواطنين وفي مقدمتها الغاز المنزلي.



فيما أشار مدراء مديريات عتمة عبده حاتم ووصاب العالي مجاهد المصنف ووصاب السافل فؤاد القديمي إلى أهمية تعاون منشاة الغاز في توفير الكميات المخصصة للمديريات الثلاث.



واستعرضوا الوضع الإنساني والخدمي بمديرياتهم ذات الكثافة السكانية الموزعة على أكثر من 182 عزلة بحاجة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية خصوصا في ظل العدوان الحصار.



وكان مدير مكتب الصناعة والتجارة ناجي العزي ومدير منشأة الغاز عبدالعزيز الجنيد قدما شرحا عن عملية توزيع مادة الغاز المنزلي وآلية توفير الكميات المخصصة لمديريات عتمة ووصابين والصعوبات وسبل معالجتها.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ