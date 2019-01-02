محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ المحويت يطلع علی مشروع الخطة الإستراتيجية لإحتياجات المحافظة



اطلع محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر اليوم علی محتويات مشروع الخطة الإستراتيجية لإحتياجات المحافظة بمساراته الثلاثة.



وأشاد المحافظ حيدر خلال لقائه أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بإعداد الخطة، بحضور أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم، بجهود ودور الفريق الفني وما تضمنته الخطة من بيانات دقيقة وشاملة لمصفوفة إحتياجات المحافظة من المشاريع ذات الألوية.



ولفت إلى أن أهمية الخطة الإستراتيجية تمكن في كونها تتضمن تفاصيل شاملة عن طبيعة المشاريع الخدمية والحيوية والتنموية المتوقفة بسبب العدوان وكذا التي ألحق العدوان فيها أضرار بالغة.



وأشار إلی حرص القيادة السياسية والجهات ذات العلاقة علی دراسة إحتياجات المحافظات والعمل وفقا للإمكانات المتاحة علی تنفيذ خطة مزمنة لدعم وتمويل عدد من المشاريع بما ينسجم والخطط الإستراتيجية والإسعافية.



وثمن محافظ المحويت جهود فريق لجنة الخطة وكذا دور أمين عام محلي المحافظة في متابعة أعضاء اللجنة والاطلاع علی سير العمل والتي تكللت بالنجاح..



ووجه بطباعة خطة مصفوفة إحتياجات المحافظة والمرفقات الخاصة بها علی هيئة كتاب يسهم في توثيق الإستراتيجية وتسهيل وصولها لمراكز صنع القرار والجهات المعنية والمنظمات عن طبيعة احتياجات المحافظة من مشاريع البنية التحتية وغيرها.



بدوره قدم أمين عام محلي المحافظة الدكتور الزيكم إيجاز عن مكونات الخطة وآلية تقسميها وتبويبها وفقا لمجالات احتياجات القطاعات المتعددة للمحافظة .. مؤكدا أن الخطة ستلبي كافة إحتياجات المحافظة.



وأثنی علی مديرة مكتب التخطيط والفريق الفني المكلف بإعداد الخطة ودورهم في إنجاز واستكمال مشروع الخطة.

سبأ [02/يناير/2019] المحويت - سبأ:سبأ