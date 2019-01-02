محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير تنفيذ مشروع تطوير مناهج كليات المجتمع



ناقشت اللجنة المشتركة لتطوير وتوحيد المناهج في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي، سير تنفيذ مشروع تطوير مناهج كليات المجتمع الحكومية والخاصة.



واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبدالرحمن جامل ووكيل وزارة التعليم الفني المساعد لقطاع المناهج والتعليم المستمر المهندس عبدالسلام الزبيدي ومستشار الوزارة لشئون كليات المجتمع الدكتور علي المطاع وعمداء عدد من كليات المجتمع الحكومية والخاصة, مراحل المشروع والمتمثلة في التحضير والإعداد والتصميم بشقيه الفلسفي وتوصيف الخطط الدراسية.



كما استعرض الاجتماع، قرارات الاجتماعات السابقة للجنة والتي تضمنت تحديد الاحتياجات النوعية للبرامج التخصصية في سوق العمل وتوحيد المفردات والخطة الدراسية للمواد النظرية والعملية وإقرار المناهج الموصفة واعتمادها.



وناقش الاجتماع تقرير ورشة تطوير الإطار الفلسفي للوزارة والجهاز التنفيذي والتي نٌظمت في أكتوبر الماضي ومن أبرز مخرجاتها صياغة الرؤية والرسالة والأهداف للوزارة والجهاز.



وفي الاجتماع أكد نائب وزير التعليم الفني أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ مشروع تطوير المناهج والذي يعد واحدا من أهم المشاريع التي تحرص الوزارة على تنفيذها بهدف إيجاد نظام تعليمي وتدريبي نوعي يستجيب لحاجات الفرد والمجتمع ويلبي احتياجات التنمية المستدامة.



وأكد أن منظومة التعليم الفني لا تكتمل إلا بوجود مناهج وتدريب في كل البرنامج .. لافتا إلى أهمية أن تكون مناهج التعليم الفني والمهني مرتبطة بسوق العمل.

سبأ [02/يناير/2019] صنعاء - سبأ:سبأ