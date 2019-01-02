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مناقشة التحضيرات لتكريم الفائزين بجائزة الرئيس الصماد لإنتاج الحبوب في المحويت
[02/يناير/2019] المحويت - سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة المحويت برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر اليوم آلية التحضيرات الخاصة بتكريم المزارعين الفائزين بجائزة الرئيس الشهيد صالح الصماد لإنتاج الحبوب للموسم الزراعي 2018 م.

وتطرق اللقاء الذي ضم أمين محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم والوكيلين العميد عبدالقادر المآخذي وصادق فروان وسكرتير لجنة جائزة الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب محمد حميد ومسئول الإعلام محمد الجعفري وأعضاء اللجنة إسماعيل علي وحسن الغالبي إلی المعايير المنهجية لإختيار الفائزين بالجائزة والترتيبات المتعلقة بإعلان وتكريم الفائزين الأكثر إنتاجا لمحاصيل الحبوب علی مستوی المحافظة.

وأقر اللقاء تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين من مكتب الزراعة والسلطة المحلية والجهات المعنية تتولی مسئولية الاعداد والتجهيز لإقامة حفل تسليم جائزة الرئيس الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب للعام 2018 للمزارعين الفائزين من المديريات المستهدفة بمحافظة المحويت.

وأكد المحافظ بن حيدر أن جائزة الرئيس الصماد تعد من المشاريع الاستراتيجية الهامة لتشجيع وتحفيز المزارعين علی التوسع في زراعة الحبوب بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وكذا تغطية إحتياجات المواطنين من أبناء المحافظة.

حضر اللقاء مدير مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس محمد الصرمي وعدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة.

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