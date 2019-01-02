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محافظ المحويت يتفقد سير إمتحانات الفصل الأول في المعاهد المهنية
[02/يناير/2019] المحويت - سبأ:

تفقد محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر اليوم ومعه أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم ووكيل المحافظة صادق فروان سير الإمتحانات العملية للفصل الدراسي الأول في المعاهد المهنية والتقنية للعام الدراسي 2018 م - 2019 م.

وفي الزيارة التفقدية لمعهد اليمن والخليج أطلع المحافظ والزيكم وفروان علی مستوی الانضباط والجهود المبذولة لإنجاح العملية الإمتحانية في أقسام المعهد.

واستمعوا من مدير مكتب التعليم الفني والمهني الدكتور عبدالملك مزارق ومدير المعهد الدكتور أحمد القهدة إلی إيضاح عن آلية سير الامتحانات في الأقسام التخصصية والإجراءات المتعلقة بعملية الرقابة علی قاعات الامتحانات وكذا سير أعمال الكنترول.

وأثنی المحافظ حيدر علی الانضباط الجيد ومستوی الاداء العملي والعلمي للمعهد وكوادره في تخصصات التمريض والمختبرات والقبالة..حاثا الطلاب والطالبات علی الاجتهاد والمثابرة في مشوارهم التعليمي بما يمكنهم من نيل أعلی الدرجات.

وأكد أن استمرار العملية التعليمية وصمود كوادرها يجسد استشعارهم للمسؤولية الوطنية في أداء واجبهم في ظل ظروف المرحلة التي يمر بها الوطن.

رافقهم في الزيارة مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري بالمحافظة المهندس أبو بكر المعلمي.

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