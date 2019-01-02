محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بصعدة لمناقشة تفعيل التحشيد للتصدي لتصعيد العدوان صعدة - سبأ:



عقد اجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة محافظ المحافظة محمد جابر عوض لمناقشة تفعيل التحشيد نحو جبهات المواجهة للتصدي لتصعيد العدوان الغاشم .



وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام المحافظة وجميع وكلاء المحافظة أكد المحافظ عوض على أهمية اسناد رجال الجيش واللجان الشعبية في جميع الجبهات لا سيما جبهات ما وراء الحدود .



وأشار إلى أن العدوان تعمد التصعيد العسكري في جميع الجبهات بالتزامن مع خطوات بناء الثقة التي تجري في محافظة الحديدة وتنفذ من طرف المجلس السياسي الأعلى مع تعنت حكومة الخونة .



وتم الخروج بآلية عمل مشتركة تنفذها السلطة المحلية لتعزيز الصمود في وجه العدوان الغاشم ومواجهة تصعيده .

سبأ [02/يناير/2019]سبأ