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اجتماع بصعدة لمناقشة تفعيل التحشيد للتصدي لتصعيد العدوان
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اجتماع بصعدة لمناقشة تفعيل التحشيد للتصدي لتصعيد العدوان
[02/يناير/2019]
صعدة - سبأ:

عقد اجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة محافظ المحافظة محمد جابر عوض لمناقشة تفعيل التحشيد نحو جبهات المواجهة للتصدي لتصعيد العدوان الغاشم .

وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام المحافظة وجميع وكلاء المحافظة أكد المحافظ عوض على أهمية اسناد رجال الجيش واللجان الشعبية في جميع الجبهات لا سيما جبهات ما وراء الحدود .

وأشار إلى أن العدوان تعمد التصعيد العسكري في جميع الجبهات بالتزامن مع خطوات بناء الثقة التي تجري في محافظة الحديدة وتنفذ من طرف المجلس السياسي الأعلى مع تعنت حكومة الخونة .

وتم الخروج بآلية عمل مشتركة تنفذها السلطة المحلية لتعزيز الصمود في وجه العدوان الغاشم ومواجهة تصعيده .

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