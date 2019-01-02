محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الداخلية تدشن حملة ترقيم وسائل النقل والدراجات النارية



دشنت وزارة الداخلية اليوم حملة ترقيم وسائل النقل والدراجات النارية غير المرقمة تحت شعار "وسائل النقل غير المرقمة خطر أمني ".



وفي التدشين دعا وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء الركن رزق الجوفي، مالكي وسائل النقل والدراجات النارية غير المجمركة، إلى استغلال هذه الفرصة، لترقيم مركباتهم ودراجاتهم برسوم رمزية لا تتعدى ثلاثة آلاف ريال .. مؤكداً أنه سيتم ضبط كافة المركبات والدراجات النارية عقب انتهاء الحملة التي تستمر حتى 27 فبراير المقبل.



ولفت إلى أن الحملة التي ستنفذ بالتعاون مع مختلف الجهات والوحدات الأمنية، تهدف إلى مكافحة الجريمة وضبطها قبل وقوعها .. مشيراً إلى أن حملة ترقيم المركبات والدراجات النارية ستسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة.



وأوضح الوكيل الجوفي أن تنفيذ الحملة يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية لضبط الشارع وتنظيم الحركة الأمنية والمرورية .. مشدداً على أهمية اضطلاع الأجهزة الأمنية بدورها في تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والمساهمة إلى جانب رجال المرور في الانضباط المروري وتخفيف الازدحام ومراعاة ظروف المواطنين المعيشية جراء العدوان والحصار.



وأشاد بجهود رجال المرور خلال الفترة الماضية في تنفيذ المهام الموكلة إليهم .. مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود في هذا الجانب وأن يكون رجل المرور أكثر انضباطاً .



وفي التدشين الذي حضره الوكيل المساعد بوزارة الداخلية العميد علي حسين الحوثي ومدير عام شؤون الضباط بالوزارة العميد زكريا الشرفي .. اعتبر مدير العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية العميد محمد محمد الآنسي، تدشين حملة ترقيم وسائل النقل والدراجات النارية فرصة لملاكها لترسيم مركباتهم، في ظل تخفيض الرسوم واعتماد إجراءات ميسرة .



وأشار إلى أهمية الحملة في ميدان العمل الأمني لضبط العناصر الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فضلا عن أن وسائل النقل والدراجات النارية غير المرقمة تشكل خطراً على المواطنين وممتلكاتهم .



وذكر العميد الآنسي أن معظم العناصر الإجرامية ترتكب الجرائم بحق المواطنين وممتلكاتهم، مستخدمة وسائل نقل ودراجات نارية غير مرقمة، ما يتطلب سد هذه الثغرة التي يستغلها المجرمون في ظل انتشار واسع لوسائل النقل والدراجات النارية المجهولة والتي لا تحمل أرقاماً ووثائق هوية لمالكيها.



حضر التدشين مدير المرور بأمانة العاصمة العميد علي محمد الوشلي وعدد من المسئولين في وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور.

سبأ [02/يناير/2019] صنعاء - سبأ:سبأ