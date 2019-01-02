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توتنهام يعود للمركز الثاني بفوزه 3-صفر على كارديف
استعاد توتنهام هوتسبير المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم متراجعا بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر عقب فوزه 3-صفر على كارديف سيتي المتواضع امس الثلاثاء.
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  رياضة
توتنهام يعود للمركز الثاني بفوزه 3-صفر على كارديف
[02/يناير/2019]
لندن – سبأ :
استعاد توتنهام هوتسبير المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم متراجعا بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر عقب فوزه 3-صفر على كارديف سيتي المتواضع امس الثلاثاء.

وسيواجه ليفربول منافسه مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث غدا الخميس ويمكن لسيتي ان يتجاوز توتنهام اذا ما تجنب الخسارة على استاد الاتحاد.

وأشاد ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام بالطريقة التي سيطر بها فريقه على المباراة مبكرا.

وقال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الرياضية ”القوة التي أظهرناها منذ البداية كانت رائعة من أجل السيطرة على مجريات اللعب. كنا ندرك صعوبة تحقيق نتيجة كبيرة وأردنا فرض إيقاع سريع منذ البداية. وجدنا الحل في أول 20 دقيقة.”لا أريد أن أتحدث عن الجدول. بالطبع نحن في وضع جيد. يجب أن نتسم بالاتساق في الاداء. يجب أن نتسم بهذا الامر طوال الموسم“.


سبأ
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